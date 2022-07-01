Газ вернется в Бердянск в ближайшие дни

Газоснабжение в Бердянске, нарушенное еще в феврале, восстановят в ближайшие дни. Об этом РИА «Новости» рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, пострадавшие во время боевых действий трубопроводы, распределительные пункты и станции удалось восстановить. Сейчас идет техническая подготовка к запуску — продувка, выравнивание давления.

«Результат восстановительных работ заключается в том, что жители Бердянска в ближайшие дни получат газоснабжение, которое было нарушено в конце февраля во время боевых действий. То есть четыре месяца жители Бердянска были без газа», — отметил Рогов.

ВС России взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области в ходе спецоперации на Украине. В регионе сформировали военно-гражданскую администрацию, запустили вещание российских радиостанций и телеканалов, восстанавливаются торговые связи. Накануне из порта в Бердянске, не работавшего несколько месяцев, вышло первое торговое судно с зерном.