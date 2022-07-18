Запорожье возглавил бывший вице-губернатор Вологодской области Антон Кольцов

В Запорожской области представили нового главу правительства. Им стал Антон Кольцов, ранее занимавший пост вице-губернатора Вологодской области.

Член областной администрации Владимир Рогов сообщил о назначении РИА «Новости».

«Представлен глава правительства Запорожской области Антон Кольцов», — сказал он.

Кольцов, отметил Рогов, является выпускником «Школы губернаторов». Раньше чиновник работал в металлургической отрасли — для Запорожья это очень важно в плане интеграции в российские реалии.

«Антов Викторович поможет нам <…> перезапустить все то, что нам необходимо делать по российскому законодательству и правилам», — пояснил Рогов.

По информации правительственного портала Вологодской области, Кольцов родом из Череповца. Окончил Ярославскую государственную медицинскую академию и Череповецкий государственный университет. В 2010 году получил квалификацию «Мастер делового администрирования» в Академии народного хозяйства.