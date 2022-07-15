Украина потеряла Запорожскую область навсегда, сообщил РИА «Новости» член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Он добавил, что Запорожье «навсегда найдено Россией».

«Запорожская область навсегда потеряна для Украины — так же как и Украина потеряна навсегда для нынешнего киевского режима. Теперь для Запорожской области главное, что она навсегда найдена Россией и станет ее неотъемлемой частью», — подчеркнул Рогов.

Он напомнил, что социологические исследования подтвердили: большинство жителей Запорожской области хотят ее присоединения к России. Регион уже начал готовиться к референдуму, который наметили на начало осени.

«В планах — формирование избирательных комиссий. <…> Затягивать с проведением референдума мы не будем, но основа для его проведения — это прежде всего безопасность», — отметил Рогов.

По его мнению, власти Украины понимают, что лишатся Запорожской области, поэтому «цепляются за последнюю возможность запугать население обстрелами и терактами».