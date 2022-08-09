Запорожье не станет специально приглашать на референдум иностранных наблюдателей
Глава администрации Запорожской Области Евгений Балицкий сказал, что на референдум могут приехать все желающие
Власти Запорожской области не приглашали иностранных наблюдателей на референдум по вхождению в состав Российской Федерации, но и не против их присутствия. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 1» глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.
«Хотят приехать — пусть приезжают, мы ни от кого не прячемся, не пытаемся что-то скрыть. Приглашать особенно никого не планируем, пусть приезжают, кто хочет, мы открыты», — сказал он.
По словам Балицкого, референдум пройдет ориентировочно в сентябре. Сейчас идет оценка готовности с технической стороны. Рассматривается вариант проведения референдума как в очном формате, так и в электронном.
Ранее власти Запорожья проявили безразличие к мнению Украины и Запада о предстоящем референдуме. Член главного совета ВГА Владимир Рогов сказал, что явка наверняка будет высокой, поскольку «люди решают свою судьбу».