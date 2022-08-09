Запорожье не станет специально приглашать на референдум иностранных наблюдателей

Власти Запорожской области не приглашали иностранных наблюдателей на референдум по вхождению в состав Российской Федерации, но и не против их присутствия. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 1» глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

«Хотят приехать — пусть приезжают, мы ни от кого не прячемся, не пытаемся что-то скрыть. Приглашать особенно никого не планируем, пусть приезжают, кто хочет, мы открыты», — сказал он.

По словам Балицкого, референдум пройдет ориентировочно в сентябре. Сейчас идет оценка готовности с технической стороны. Рассматривается вариант проведения референдума как в очном формате, так и в электронном.

Ранее власти Запорожья проявили безразличие к мнению Украины и Запада о предстоящем референдуме. Член главного совета ВГА Владимир Рогов сказал, что явка наверняка будет высокой, поскольку «люди решают свою судьбу».