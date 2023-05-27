Спецоперация 27 мая 2023, 18:59 Западные СМИ предрекли Украине проблемы с западными танками Newsweek: ВСУ столкнулись с большим количеством проблем с западными танками U.S. Department of Defense

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Украинские военные столкнулись с проблемами после получения западных танков. Об этом говорится в материале издания Newsweek.

«После начала поставок ВСУ придется решать трудности с координацией, логистикой и обучением работе с этим видом техники», — отметили журналисты.

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Интеграция незнакомой боевой системы, по словам авторов материала, тоже будет непростой. Кроме того, они указали на большой вес танков и изменчивые погодные условия, что не пойдет в плюс ВСУ.

Американские танки Abrams, указали в статье, нуждаются в продвинутой линии снабжения и большом количестве топлива, которого у украинской стороны нет.

«Подготовка военных Украины для работы с танками проходит слишком скоротечно, что наверняка скажется на эффективности применения техники», — добавили они.

Журналисты резюмировали, что боевые машины помогут Украине на поле боя, если ВСУ окажутся в состоянии поддержать их техническим обслуживанием, логистикой, инженерами, артиллерией и пехотой.

Ранее стало известно, что 400 украинских боевиков приступили к обучению на танках Abrams в Германии.