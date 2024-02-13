13 февраля 2024, 13:18
Западные инженеры погибли при ударе по заводу дронов в Николаеве
Military Watch: западные инженеры погибли при ударе по заводу дронов в Николаеве
Западные специалисты, которые занимались организацией производства беспилотников, погибли при ударе по военному заводу в Николаеве. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine со ссылкой на свои источники.
Атака произошла 8 февраля. По данным издания, в этом районе находилось много военной техники и автомобилей. Иностранные инженеры занимались на объекте настройкой беспилотников.
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Журналисты отметили, что с конца 2023 года ВС России усилили атаки на украинский оборонный сектор.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отмечал, что российские военнослужащие нанесли в городе удары сразу по нескольким важным объектам. В их числе — порт Николаева, судостроительный завод и предприятие «Зоря-Машпроект».
Также ВС России атаковали железнодорожные составы в Кировоградской области, которые перевозили западную технику для ВСУ.
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