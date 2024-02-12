Спецоперация 12 февраля 2024, 13:33 ВС России поразили сразу два завода и нефтебазу в Николаеве РИА «Новости»: в Николаеве поразили военный, судостроительный заводы и нефтебазу РИА «Новости»

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Российские подразделения поразили военные и инфраструктурные объекты в Николаеве в ночь на 11 февраля. Об этом рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что всего зафиксировали 10 прилетов в три волны. В рамках первой нанесли удары по портовой структуре Николаева.

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«Прилетело в Морпорт, в порт Ольвия и на Черноморский судостроительный завод в стороне Каботажного спуска», — уточнил собеседник агентства.

Вторая волна атаки прошла по Николаевской нефтебазе и заводу «Зоря-Машпроект». На предприятии выпускали продукцию военного назначения. Лебедев уточнил, что руководство завода трудоустроило рабочих с Западной Украины и отгородило их блокпостами.

По его словам, после атаки в морг определяли только «крутых» убитых бойцов ВСУ. Остальных солдат складывали на улице в черных пакетах.

Лебедев подчеркнул, что ударами в Кировоградской области удалось уничтожить два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами для украинской армии и примерно 20 единиц зарубежной военной техники.

Некоторые бойцы ВСУ перешли на сторону России. Свое решение они объяснили разочарованием в командовании, коррупцией и жестокостью экс-сослуживцев.