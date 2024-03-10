Спецоперация 10 марта 2024, 14:37 Запад забил тревогу из-за отправки инструкторов на Украину Lidovky: западные инструкторы станут легитимной целью для ВС России на Украине Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/globallookpress

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Запад может направить на Украину инструкторов для обучения новобранцев ВСУ, но иностранные военные в зоне СВО будут законной целью для ВС России. Об этом сообщило чешское издание Lidovky.

«Как только чешские солдаты пересекут украинскую границу, чтобы помочь ВСУ будь то в подготовке кадров или в чем-то другом, для России они превратятся в легитимную цель», — указали журналисты.

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Чехии следует учитывать, что в зоне спецоперации иностранные инструкторы независимо от их целей будут подвергаться большой опасности, подчеркнули в издании.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые государства НАТО уже отправили своих военных на Украину. Какие именно страны это сделали, он не озвучил.