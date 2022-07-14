После боевых действий в Донбассе президент России Владимир Путин сделает западным странам некое предложение. Они его не примут и отправятся в ад, заявил в эфире в эфире TV Pink президент Сербии Александр Вучич. Его процитировала радиостанция «Sputnik Сербия».

«Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — сказал сербский президент.

Он призвал сохранить мир и избежать разрастания конфликта до Балкан любой ценой, не боясь показаться слабыми.

В этом же интервью Александр Вучич заявил, что конфликт на Украине вышел за пределы страны и стал почти мировым. Весь коллективный Запад сражается с Россией посредством украинцев.