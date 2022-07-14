Вучич заявил, что весь Запад вступил в схватку с Россией посредством украинцев

Конфликт на Украине вышел за пределы одной страны и стал «почти мировым». Весь коллективный Запад сражается с Россией посредством украинцев, заявил в эфире TV Pink президент Сербии Александр Вучич. Его слова привело РИА «Новости».

«Весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией», — сказал он.

Александр Вучич напомнил, что является президентом Сербии, а не российским или американским представителем. Для него важно благополучие своей страны.

Сербский лидер признался, что больше всего его пугает возможность мировой войны, а конфликт на Украине является «почти мировым». Он предположил, что произойдет более тяжелое столкновение, и выразил надежду на то, что оно не затронет Балканы.