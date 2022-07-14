14 июля 2022, 08:48
Вучич заявил, что весь Запад вступил в схватку с Россией посредством украинцев
Вучич назвал конфликт на Украине «почти мировым» и противостоянием всего Запада с Россией
Конфликт на Украине вышел за пределы одной страны и стал «почти мировым». Весь коллективный Запад сражается с Россией посредством украинцев, заявил в эфире TV Pink президент Сербии Александр Вучич. Его слова привело РИА «Новости».
«Весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией», — сказал он.
Александр Вучич напомнил, что является президентом Сербии, а не российским или американским представителем. Для него важно благополучие своей страны.
Сербский лидер признался, что больше всего его пугает возможность мировой войны, а конфликт на Украине является «почти мировым». Он предположил, что произойдет более тяжелое столкновение, и выразил надежду на то, что оно не затронет Балканы.