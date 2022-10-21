Занятия по боевому слаживанию мобилизованных под Самарой попали на видео | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 06:59 Занятия по боевому слаживанию мобилизованных под Самарой попали на видео Минобороны РФ показало боевое слаживание мобилизованных на полигоне в Самарской области

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Мобилизованных россиян готовят к службе в зоне спецоперации. Боевое слаживание прошло на полигоне в Самарской области. Учебные стрельбы и проверку навыков тактической медицины показало Минобороны России.

Бойцы отрабатывают способы передвижения по полю боя, боевую стрельбу из разных видов оружия, от автоматов и винтовок до гранатометов и пулеметов.

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«Хорошее оружие, мощное. Есть прицел, надо сосредоточиться, крепкая рука и нажать на курок. Постараюсь свое искусство довести до совершенства», — заявил один из мобилизованных.

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Они также тренируются друг на друге оказывать первую медицинскую помощь раненым и совершенствуют свои навыки по минно-взрывному делу. На видео попали стрельбы на полигоне и наложение жгута во время инсценировки боя.

Подробности о курсе молодого бойца раскрыли в Минобороны России. Занятия с новобранцами проходит в интенсивном режиме. Только в процессе одиночной подготовки каждый мобилизованный тратит не меньше 600 патронов и пяти гранат.