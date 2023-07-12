Спецоперация 12 июля 2023, 23:43 Замкомандующего ЮВО Цоков погиб при ударе ВСУ по Бердянску Депутат ГД Гурулев: при ракетном ударе ВСУ по Бердянску погиб замкомандующего ЮВО Цоков РИА «Новости»

Читать 360tv в

В результате ракетного удара ВСУ по Бердянску 11 июля погиб заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Олег Цоков, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» он рассказал, что в прошлом году военачальник получил серьезное ранение, однако все равно отправился в зону СВО.

Парламентарий высказался о необходимости приспособления систем ПВО к новым ракетам, которые получили ВСУ. По его словам, коэффициент сбитых снарядов нужно повысить с 0,5 до 0,9. В этом случае не будет ударов, подобных тому, который нанесли по Бердянску, отметил депутат.

Реклама

Андрей Гурулев назвал Олега Цокова человеком, который бывал «в таких передрягах, что мало кому снилось». В прошлом году генерал-лейтенант получил тяжелое ранение, врачи сумели его спасти. По состоянию здоровья военачальник мог не ехать на фронт, однако все же продолжил службу.

«К сожалению, он геройски погиб. Этот человек заслуживает громадного уважения, имеет сумасшедший авторитет в Вооруженных силах, и это правда», — объяснил депутат.

В конце июня Бердянск подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что противник атаковал город снарядами Storm Shadow.