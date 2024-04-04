Спецоперация 04 апреля 2024, 09:14 Заминированный схрон ВСУ с натовским оружием нашли под Авдеевкой Глава ДНР Пушилин: под Авдеевкой нашли схрон с иностранным вооружением

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В Донецкой Народной Республике обнаружили заминированный схрон с иностранным оружием, который заготовили украинские боевики. Об этом сообщил и показал соответствующее видео глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что сотрудники УФСБ России по ДНР вместе с военными контрразведчиками ЮВО на Авдеевском направлении нашли схрон с натовским вооружением. Схрон заминировали растяжкой с гранатой Ф1.

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В тайнике лежало девять автоматов, включая Калашникова, АК-74 и АК-1 и столько же гранатометов израильского, британского, американского и швейцарского производства.

Поскольку хранилище заминировано, специалисты УФСБ решили уничтожить оружие на месте с помощью накладных зарядов.

Накануне российским бойцам удалось занять более выгодные рубежи в зоне СВО на Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях. В результате атаки ВС РФ украинская армия потеряла около 390 солдат.