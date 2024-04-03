03 апреля 2024, 17:23
Российские военные продвинулись по трем направлениям в зоне СВО
Минобороны: ВС России продвинулись на трех направлениях СВО
ВС России заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации на Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Подразделения «Южной» группировки войск на Донецком направлении атаковали боевиков ВСУ рядом с городом Часов Яр и населенными пунктами Курдюмовка и Красногоровка в ДНР. Потери украинской армии составили до 390 боевиков.
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На Авдеевском направлении ВС России отбили девять атак противника и улучшили положение по переднему краю. ВСУ лишились до 305 военнослужащих, бои проходили возле населенных пунктов Первомайское, Кирово, Водяное, Бердычи и Тоненькое.
На Южно-Донецком направлении российские военные улучшили тактическое положение и отразили контратаку врага. В результате ВСУ потеряли до 155 бойцов.
Ранее российская армия ликвидировала в зоне спецоперации склад оружия ВСУ и ангар для производства и хранения дронов. Для их уничтожения военные задействовали оперативно-тактическую авиацию, БПЛА, ракетные войска и артиллерию.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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