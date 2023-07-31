31 июля 2023, 12:20
Заявления об усилении натиска ВСУ назвали западной пропагандой
Политолог Ярошенко назвал пропагандистскими заявления СМИ об усилении натиска ВСУ
Заявления западных СМИ о якобы усилении натиска украинских боевиков в зоне специальной операции стали частью пропагандистской кампании, чтобы посеять панику в отечественном информационном поле. Об этом «360» заявил политолог Алексей Ярошенко.
«У этих заявлений и у информационной кампании, которую проводят западные пропагандистские издания, простая цель — посеять смуту и панику в российском информационном пространстве», — сказал он.
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По словам Ярошенко, Украина пытается победить Россию в ментальном измерении, стараясь убедить страну в неизбежности поражения.
«Нужно на все эти заявления реагировать как на пропагандистскую кампанию против нас с целью победить нас в когнитивном измерении. Как часто случается, все это имеет очень мало общего с тем, что происходит на поле боя», — добавил политолог.
Ранее издание CNN сообщило, что действия ВСУ на фронте указали на начало второго этапа контрнаступления.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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