Спецоперация 31 июля 2023, 07:35 ВСУ начали новый этап контрнаступления, удвоив усилия по прорыву российской обороны CNN: действия ВСУ на фронте указали на начало второго этапа контрнаступления РИА «Новости»

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Подразделения ВСУ начали усиливать натиск на фронте. Этот фактор указывает на начало нового этапа контрнаступления. Об этом телеканалу CNN сообщил аналитик Института изучения войны Джорджа Барроса.

ВСУ удвоили усилия для прорыва российской обороны. Аналитик подчеркнул, что начало нового этапа контрнаступления подтверждает и информация об участии в боях украинских батальонов и бригад полного состава.

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Баррос отметил, что до недавнего времени ВСУ натыкались на многоуровневые линии защиты ВС РФ, в том числе на танковые ловушки, плотные минные поля и работу ударных вертолетов и истребителей. Российские силы использовали слабые места в ПВО Украины и поражали наземные войска ВСУ.

Обозреватель французского издания Le Monde Тома Д`Истриа заявил, что силы ВС РФ перешли в смертоносное для украинской армии наступление в ЛНР. Для противостояния российским силам ВСУ нужны артиллерия и дополнительная живая сила.