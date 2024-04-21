Спецоперация 21 апреля 2024, 23:53 Захваченный немецкий танк Leopard доставят в Москву Боуз: захваченный украинский танк Leopard привезут в Москву РИА «Новости»

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Украинский танк немецкого производства Leopard 2A6, захваченный и эвакуированный с поля боя под Авдеевкой российскими военными, отправили в Москву. Такое мнение на своей странице в соцсети X выразил ирландский журналист Чей Боуз.

«Захвачен один из „меняющих правила игры“ Leopard, выпущенных НАТО на Украину. Многие другие были уничтожены. <…> Сейчас он, без сомнения, уже на пути в Москву», — написал он.

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По его мнению, машины такого типа оказалась самым мощными среди танков, состоящих на вооружении ВСУ.

Ранее журналист Владимир Соловьев опубликовал видео с эвакуацией танка Leopard 2, который захватили российские военные группировки «Центр». Он предположил, что следующей остановкой трофейной боевой машины будет парк «Патриот» в Подмосковье.