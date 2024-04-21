Спецоперация 21 апреля 2024, 15:37 Появилось видео с эвакуацией трофейного Leopard в зоне СВО Журналист Соловьев обнародовал видео с захваченным в зоне СВО танком Leopard 2 Klaus-Dietmar Gabbert/dpa / Global Look Press

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Российские военные группировки «Центр» захватили танк Leopard 2, поставленный ВСУ Германией. Видео с эвакуацией трофейной боевой машины опубликовал журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

Он иронично отметил, что следующей остановкой танка будет парк «Патриот» в Подмосковье.

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«Специалистами группировки была спланирована и проведена целая операция», — подчеркнул Соловьев.

Журналист рассказал, что бойцам пришлось «разрывать гусеницы подрывом», чтобы сдвинуть Leopard с места.

Ранее газета The New York Times раскрыла число американских танков Abrams, ликвидированных российскими войсками в зоне спецоперации. По информации издания, ВС России поразили за два месяца пять боевых машин. В распоряжении ВСУ осталось всего 26 танков Abrams, рассказал высокопоставленный источник газеты в американских военных кругах.