Захарова: Зеленский воспринимает ситуацию с «Азовсталью» как козырь в рукаве

Украинские власти заинтересованы в том, чтобы группировка людей, которая заблокирована на заводе «Азовсталь», оставалась там и не сдалась в плен. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, украинские власти в этом случае преследуют другую цель — манипулировать ситуацией в своих интересах, написало РИА «Новости».

«[Президент Украины] Владимир Зеленский воспринимает ситуацию с „Азовсталью“ козырем в рукаве, думает, что может разыгрывать его вечно», — сказал он.

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем сообщил, что российские военные находятся в постоянном контакте с бойцами украинских войск, которые скрываются в подвалах завода «Азовсталь». ВС РФ уже несколько раз предлагали им добровольно сложить оружие, подчеркнул Путин.