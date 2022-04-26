Путин заявил о постоянном контакте с заблокированными на «Азовстали» бойцами ВСУ

Российские военные находятся в постоянном контакте с бойцами украинских войск, которые скрываются в подвалах завода «Азовсталь» в Мариуполе. ВС РФ уже несколько раз предлагали им добровольно сложить оружие, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Российский лидер отметил, что в ответ на предложение о добровольной сдаче в плен оружие сложили более 1300 человек. Путин подчеркнул, что украинским военнопленным ничего не грозит. Президент России отметил, что сейчас «Азовсталь» находится в полной изоляции. По его приказу все штурмовые действия на территории предприятия полностью остановились. Путин добавил, что знает о заявлениях Киева, что в подземельях завода находятся мирные люди.

«Тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить, или они тогда действуют как террористы во многих странах мира, как ИГИЛ* в Сирии, прикрываясь гражданским населением», — отметил президент России.

Российский лидер напомнил, что российские войска регулярно организуют гуманитарные коридоры. Заявления о том, что их нет, не соответствуют действительности, потому что всего из Мариуполя эвакуировались более 100 тысяч человек.

«Они могут ехать куда угодно — кто-то хочет в Россию, кто-то хочет на Украину, куда угодно, мы их не держим», — пояснил Путин. Он отметил, что так могут сделать и гражданские лица, которые скрываются на «Азовстали». Но если их удерживают боевики или солдаты в качестве живого щита, то это преступление.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что оставшиеся на территории завода «Азовсталь» солдаты ВСУ запросили эвакуацию в Турцию, так как они не доверяют руководителям киевского режима. Пушилин отметил, что на предприятии, кроме военнослужащих, скрываются боевики украинских националистических батальонов и иностранные наемники. Глава ДНР назвал их военными преступниками, которых ждут длительные тюремные сроки.

*ИГИЛ («Исламское государство») — запрещенная в России террористическая организация.