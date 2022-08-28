Захарова обвинила Украину в «ядерном терроризме» из-за ситуации на ЗАЭС

Украинские власти перешли от шантажа к «ядерному терроризму» в ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» она рассказала, что российская сторона сделала все для того, чтобы на ЗАЭС прибыла инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«То, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС, — это ядерный терроризм. Безусловно, он бывает не только с теми, у кого есть ядерное оружие или грязное ядерное оружие, это бывает в том числе и так, как мы сейчас видим», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД напомнила, что именно Россия настаивала на визите специалистов МАГАТЭ. По ее словам, на организацию миссии направили все дипломатические усилия.

Минобороны России сообщило, что за прошедшие сутки украинские военные дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды ВСУ упали в непосредственной близости с хранилищем ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов.