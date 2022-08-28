Украинские военные за прошедшие сутки дважды атаковали территорию Запорожской АЭС, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, снаряды прилетели в районе спецкорпуса с ядерным топливом и радиоактивными отходами.

«Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции», — сообщил Конашенков. Он пояснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки дважды атаковали территорию ЗАЭС.

В Минобороны рассказали, что всего противник выпустил девять снарядов. Три из них упали рядом со спецкорпусом № 2, в котором хранится новое ядерное топливо и твердые радиоактивные отходы. Пять снарядов упали напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора, еще один упал возле шестого энергоблока.

ВСУ вели обстрел со стороны села Марьевка Днепропетровской области, добавили в министерстве. По словам Конашенкова, союзные силы подавили атаку украинских военных.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти подготовили план эвакуации населения на случай аварии на станции. Он добавил, что сейчас АЭС работает в штатном режиме.