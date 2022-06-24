Загрязнение после атаки ВСУ на буровые платформы снесет на Украину

Вредные вещества, которые в результате атаки ВСУ на буровые платформы «Черноморнефтегаза» попали в Черное море, течение направит в сторону Украины, а также Румынии и Болгарии.

Об этом рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории хемоэкологии Института биологии южных морей РАН, кандидат биологических наук Сергей Алемов.

Негативный эффект от пожара на буровых платформах, по его словам, определенно есть, однако сейчас сложно оценить его масштаб.

«При этом мы точно можем сказать вот что: течения в этой части Черного моря таковы, что, что бы ни попало в воду, оно будет разноситься к берегам Украины и дальше — на Румынию, Болгарию и так далее», — рассказал ученый. Он добавил, что вероятность того, что что-то попадет к берегам Крыма — минимальна.

На прошлой неделе ВСУ атаковали буровые платформы «Черноморнефтегаза». Поле этого на объекте начался пожар. Спасатели успели эвакуировать 94 человек. После произошедшего крымскую организацию «Черноморнефтегаз» предложили включить в список пострадавших предприятий для дальнейшей подачи иска о возмещении ущерба. Об этом заявил заявил член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.