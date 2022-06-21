«Черноморнефтегаз» предложили включить в перечень предприятий, пострадавших от Украины

Крымскую организацию «Черноморнефтегаз», буровые платформы которой накануне обстреляли украинские националисты, необходимо включить в список пострадавших предприятий для дальнейшей подачи иска о возмещении ущерба. Об этом ТАСС заявил член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.

По его словам, непосредственно подготовкой исковых заявлений занимается Государственный совет Крыма.

«Мне кажется, „Черноморнефтегаз“ также необходимо внести в перечень тех объектов, предприятия которых получили ущерб от Украины», — заявил он.

Вооруженные силы Украины атаковали буровые платформы «Черноморнефтегаза» днем 20 июня. В результате этого на объекте начался пожар. Спасатели успели эвакуировать с объекта 94 человека, судьба еще семи сотрудников остается неизвестной.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщала, что пожарным не удалось погасить возгорание. По ее словам, огонь перешел к скважине, написал RT.