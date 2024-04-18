Спецоперация 18 апреля 2024, 04:04 «Задвухсотился». Пленный украинский солдат призвал сограждан прятаться от мобилизации Минобороны: солдат ВСУ признал нехватку людей в украинской армии

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Попавший в плен солдат ВСУ Владимир Стельмашек признал нехватку живой силы в украинской армии и призвал соотечественников избегать мобилизации. Видео с откровениями украинца опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Стельмашек рассказал, что его с напарником отправили на задание в районе Часова Яра. Его напарник попал под удар российского дрона и «задвухсотился», сам Владимир блуждал по лесу, пока не вышел на позиции российских военных.

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Пленный признал, что в ВСУ не хватает живой силы, на юг с запада перебрасывают резервы, но этого недостаточно. Стельмашек отметил, что для пополнения украинской армии украинцев забирают отовсюду. Солдат призвал своих «побратимов», кто еще не оказался на передовой, всячески избегать мобилизации. Украинец назвал этот конфликт бессмысленным.

Пленный боец ВСУ Тарас Мельничук рассказал, как заблудился, вышел на позицию российской армии и сдался в плен. Украинец заявил, что не жалеет об этом, так как воевать не хочет и не умеет.