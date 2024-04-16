Спецоперация 16 апреля 2024, 11:51 Пленный боец ВСУ рассказал, как заблудился и сдался ВС России Пленный боец ВСУ Мельничук рассказал, как заблудился, сдался ВС РФ и не пожалел Freepik

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Пленный украинский боец Тарас Мельниченко рассказал, что заблудился из-за отказа проводника довести его до позиций ВСУ, и в итоге сдался ВС России, но не жалеет. Об этом написало РИА «Новости».

По словам Мельничука, его попросили отнести на позицию две баклажки воды, однако он сразу предупредил, что не знает местность и заблудится. Ему пообещали дать проводника.

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«Проводник отказался идти, показал мне на карте точку и сказал: иди. В результате я заблудился и вышел на позицию русских. <…> Оно, наверное, и к лучшему, потому что воевать я не хочу и не умею», — заметил украинец.

Военнослужащий добавил, что считает сражение бессмысленным, тоскует о прежних временах и мечтает о перемирии. К мобилизации он оказался годен несмотря на гипоплазию левой почки. В военкомате пояснили, что это накладывает некоторые ограничения, но от службы не освобождает. Мельничук признался, что подготовили бойцов плохо — он до сих пор не умеет стрелять из автомата.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что украинские бойцы охотнее сдаются в плен, когда осознают, что их отправили на «мясные штурмы».