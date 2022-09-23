Задержанный украинский диверсант признался в сорвавшихся попытках терактов | 360°

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Задержанный украинский диверсант признался в сорвавшихся попытках терактов

Задержанный украинский диверсант признался еще в двух попытках терактов

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Задержанный российскими правоохранительными органами украинский диверсант, который планировал взорвать линии электропередач, питающих Крым, Запорожье и Херсонскую области, признался в совершении двух терактов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российские силовики накануне предотвратили серию терактов, которую планировала украинская разведка. Одного диверсанта ликвидировали, второго — задержали. По словам мужчины, его контролировал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Кроме задания подорвать ЛЭП, он получил приказ взорвать жителя Новой Каховки.

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«Он (сотрудник ГУР — прим. ред) мне адрес сказал, в мусорный бак я взрывное устройство положил, в то время, когда он будет проходить мимо, надо будет нажать на кнопку. Я нажал, но ничего не произошло», — пояснил задержанный.

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После этого с диверсантом снова связались по телефону и приказали забрать новую бомбу - ее надо было заложить на пути следования того же человека. Позже задержанный узнал, что взрывное устройство сработало, но предполагаемая жертва осталась жива.

В последнее время украинские диверсанты стали активнее. В середине сентября правоохранители задержали в Запорожской области наводчика ВСУ. Он корректировал удары украинских националистов по Каменско-Днепровскому району.

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