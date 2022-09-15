Украинского диверсанта задержали в Запорожской области | 360°

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Украинского диверсанта задержали в Запорожской области

ГУ МВД Запорожской области сообщило о задержании подозреваемого в корректировке ВСУ

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Правоохранители Запорожской области задержали местного жителя, которого заподозрили в наведении украинской артиллерии по объектам в Каменско-Днепровском районе. Об этом сообщил региональнйы главк МВД в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что операцию по задержанию сотрудники уголовного розыска провели при поддержке других силовых ведомств.

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«Задержали подозреваемого в диверсионной деятельности, связанной с корректировкой артиллерийских ударов по населенным пунктам в Каменско-Днепровском районе», — говорится в сообщении.

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В ходе допроса задержанный признался в совершении преступлений. Сейчас правоохранители разыскивают его подельников.

Накануне член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Энергодаре задержали сотрудника атомной электростанции, который передавал информацию украинским боевикам для корректировки огня.

Специальная военная операция РФ на Украине

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