Эксклюзив 26 мая 2023, 13:25 Задача не на один год. Полное освобождение Украины от нацизма займет десятилетия Полковник Литовкин: перенастройка Украины от бандеровщины займет много времени РИА «Новости»

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Полное освобождение Украины от навязанной властями нацистской и бандеровской идеологии займет очень много времени. Об этом «360» сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Наш президент поставил задачу обеспечить безопасность Донецкой и Луганской народных республик, демилитаризировать Украину. Пока эту задачу не выполнили, но она решаемая. А вот денацификация — задача не на один год. Это и учебники, и научные труды. Перенастройка населения Украины потребует долгого времени», — сказал он.

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Литовкин согласился с утверждением замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева о вероятном затягивании конфликта на долгий срок.

«Дмитрий Анатольевич во многом прав. Все зависит от того, как будут развиваться события, насколько мы освободим Украину. Даже если полностью <...> и дойдем до польской границы, после чего разделим ее с Польшей, Венгрией и Румынией, то все равно придется долго бороться с бандеровской идеологией», — добавил полковник.

Ранее Медведев допустил, что украинский конфликт растянется на десятилетия.