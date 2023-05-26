Власть 26 мая 2023, 03:23 Медведев допустил, что украинский конфликт затянется на десятилетия Медведев допустил затягивание конфликта на десятилетия при нынешней киевской власти РИА «Новости»

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Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев допустил, что украинский конфликт может затянуться на десятилетия. При действующей киевской власти все будет повторяться, сообщило РИА «Новости».

Поэтому для прекращения конфликта нужно уничтожить саму природу этой нацистской власти, посчитал политик.

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«Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное», — сказал он.

По его словам, пока в Киеве будет такая власть, то даже два-три года перемирия в итоге все равно сменятся конфликтом.

«Нужно уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве», — подчеркнул Медведев.

Ранее бывший украинский нардеп Олег Царев предположил, что США начнут замораживать украинский конфликт к осени, максимум — к весне. Но им может помешать в этом Британия, у которой в этой ситуации другие интересы.