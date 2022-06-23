Войска НМ ЛНР начали бои за Белую Гору

Войска Народной милиции ЛНР начали бой за освобождение населенного пункта Белая Гора, сжимая кольцо окружения вокруг Лисичанска. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ведомству.

«Началось освобождение села Белая Гора, параллельно сжимая кольцо окружения вокруг Лисичанска, идут бои. Также войска Народной милиции продвинулись в направлении поселка Малорязанцево на западе Лисичанска», — заявил источник.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что войска республики взяли под контроль дорогу из Северска в Лисичанск, отрезав от снабжения до семи тысяч украинских военнослужащих.

Также командир одного из подразделений НМ рассказал, что украинская группировка предприняла попытку прорыва на правом фланге кольца вокруг Лисичанска, ее уверенно отбили войска республики.