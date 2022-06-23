Военные ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск

Народная милиция ЛНР взяла под контроль дорогу из Северска в Лисичанск. Это позволило им отрезать от снабжения от пяти до семи тысяч украинских военных, сообщил в Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск», — сообщил он.

Украинская группировка в Лисичанске отрезана от снабжения. Она насчитывает от пяти до семи тысяч человек.

Накануне бойцы Народной милиции ЛНР рассказали о продвижении под Горским. После боя за стратегически важный участок дороги в Лисичанск националистов загнали в огневой мешок вблизи города.