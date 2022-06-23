23 июня 2022, 08:26
Военные ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск
Силы ЛНР отрезали ВСУ от снабжения по единственной дороге из Северска в Лисичанск
Народная милиция ЛНР взяла под контроль дорогу из Северска в Лисичанск. Это позволило им отрезать от снабжения от пяти до семи тысяч украинских военных, сообщил в Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск», — сообщил он.
Украинская группировка в Лисичанске отрезана от снабжения. Она насчитывает от пяти до семи тысяч человек.
Накануне бойцы Народной милиции ЛНР рассказали о продвижении под Горским. После боя за стратегически важный участок дороги в Лисичанск националистов загнали в огневой мешок вблизи города.