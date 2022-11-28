Спецоперация 28 ноября 2022, 09:41 WarGonzo опубликовал видео с уничтожением элитного пикапа ВСУ WarGonzo: российские военные уничтожили элитный пикап ВСУ

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Проект WarGonzo показал в своем Telegram-канале кадры уничтожения элитного пикапа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские силы ударили по нему из противотанковой пушки «Рапира».

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Военный корреспондент Семен Пегов, автор канала WarGonzo, сообщил о продолжении наступательных действий ВС России на Авдеевском направлении. В частности, российские военные уничтожают военную технику противника.

Артиллеристы подразделения интернациональной бригады «Пятнашка» сожгли пикап Вооруженных сил Украины точным залпом «Рапиры» под Авдеевкой. Огонь корректировали при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Семен Пегов ранее получил орден Мужества за проявленную отвагу при выполнении профессионального долга. Военкор в октябре 2022 года получил ранение во время поездки на передовую под Донецком. Он попал под обстрел, когда возвращался в тыл.