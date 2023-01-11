Спецоперация 11 января 2023, 00:59 Взрывы прогремели в Харькове и Очакове — СМИ «Политика страны» сообщила о прилетах в украинских городах Очакове и Харькове РИА «Новости»

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Воздушные сирены сработали в Николаевской и Харьковской областях Украины. Об этом говорят данные карты воздушных тревог Минцифры страны. Местные СМИ сообщили, что взрывы слышны в Очакове и Харькове.

Воздушную тревогу в Харьковской области за прошедшие сутки объявляли уже трижды: в 11:30, 14:00 и 21:20. В последний раз сирены звучали более 20 минут.

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Губернатор региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале подтвердил удар по складу пиротехники в Киевском районе. По его словам, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы. До этого местные жители выложили в соцсети видеоролики с мощным фейерверком, который стал виден над городом после удара по складу.

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Кроме этого, о работе ПВО в городе сообщили жители Киева, однако воздушную тревогу в столице не объявляли.