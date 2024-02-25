Спецоперация 25 февраля 2024, 18:05 Взрыв прогремел в подконтрольном Украине Запорожье «Общественное»: в подконтрольном Украине Запорожье раздался взрыв Pxhere

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В подконтрольной Украине части Запорожской области прогремел взрыв. Об этом сообщил корреспондент украинского телеканала «Общественное».

«В Запорожье были слышны звуки взрыва», — передал он.

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Украинский «глава» областной военной администрации Запорожья Иван Федоров в своем Telegram-канале также подтвердил, что в регионе раздался взрыв. Подробности он не уточнил. Позже Федоров написал, что в Запорожской области отменили воздушную тревогу.

Ранее взрывы прогремели в Киевской области. Воздушная тревога длилась два часа, в области работали системы противовоздушной обороны. Никто из жителей не пострадал.