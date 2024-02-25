25 февраля 2024, 18:05
Взрыв прогремел в подконтрольном Украине Запорожье
«Общественное»: в подконтрольном Украине Запорожье раздался взрыв
В подконтрольной Украине части Запорожской области прогремел взрыв. Об этом сообщил корреспондент украинского телеканала «Общественное».
«В Запорожье были слышны звуки взрыва», — передал он.
Реклама
Украинский «глава» областной военной администрации Запорожья Иван Федоров в своем Telegram-канале также подтвердил, что в регионе раздался взрыв. Подробности он не уточнил. Позже Федоров написал, что в Запорожской области отменили воздушную тревогу.
Ранее взрывы прогремели в Киевской области. Воздушная тревога длилась два часа, в области работали системы противовоздушной обороны. Никто из жителей не пострадал.
Взрывы
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Запорожье
Запорожская область
Реклама
Реклама