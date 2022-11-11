11 ноября 2022, 00:00
Освобождение Павловки открыло российским войскам плацдарм для наступления в ДНР
Замкомандующего НМ ЛНР: освобождение Павловки открыло плацдарм для наступления
Освобождение российскими военнослужащими Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления. Об этом РИА «Новости» заявил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
«Я отмечу, что Павловка — очень важный населенный пункт на пути наших подразделений. Естественно, Павловка станет плацдармом для дальнейшего продвижения вперед. Мы знаем, что на пути даже уже открылся плацдарм для дальнейшего продвижения наших сил и средств», — сказал он.
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Ранее о взятии населенного пункта сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские бойцы зачистили Павловку на 90% и уже установили триколор. Пушилин пояснял, что после взятия населенного пункта союзные войска смогут продвинуться в направлении Угледара.
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В ходе боев под Угледаром 9 ноября погиб депутат Народного совета ДНР Михаил Жуков. Он был командиром взвода и скончался при выполнении боевого задания. Врио главы ДНР принес свои соболезнования в связи со смертью депутата.
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