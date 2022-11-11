Спецоперация 11 ноября 2022, 00:00 Освобождение Павловки открыло российским войскам плацдарм для наступления в ДНР Замкомандующего НМ ЛНР: освобождение Павловки открыло плацдарм для наступления РИА «Новости»

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Освобождение российскими военнослужащими Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления. Об этом РИА «Новости» заявил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

«Я отмечу, что Павловка — очень важный населенный пункт на пути наших подразделений. Естественно, Павловка станет плацдармом для дальнейшего продвижения вперед. Мы знаем, что на пути даже уже открылся плацдарм для дальнейшего продвижения наших сил и средств», — сказал он.

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Ранее о взятии населенного пункта сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские бойцы зачистили Павловку на 90% и уже установили триколор. Пушилин пояснял, что после взятия населенного пункта союзные войска смогут продвинуться в направлении Угледара.

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В ходе боев под Угледаром 9 ноября погиб депутат Народного совета ДНР Михаил Жуков. Он был командиром взвода и скончался при выполнении боевого задания. Врио главы ДНР принес свои соболезнования в связи со смертью депутата.