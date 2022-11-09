Депутат Народного совета ДНР погиб в боях под Угледаром | 360°

Общество 09 ноября 2022, 14:18 Депутат Народного совета ДНР погиб в боях под Угледаром Депутат Народного совета ДНР Жуков погиб при выполнении боевого задания под Угледаром РИА «Новости»

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Депутат Народного совета ДНР Михаил Жуков погиб в ходе боев под Угледаром. Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель комитета Народного совета ДНР по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

Жуков был командиром взвода. Он погиб при выполнении боевого задания. Шишкина выразила соболезнования родным и близким депутата.

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О гибели Жукова также сообщил в своем Telegram глава ДНР Денис Пушилин. Он уточнил, что знал его по работе в парламенте.

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«С первых дней украинской агрессии на земле Донбасса [Жуков] пошел защищать мирных жителей. Он не стремился к должностям, а депутатом стал потому, что надо», — написал Пушилин.

По его словам, Жуков никогда не бежал от ответственности и погиб на боевом посту, выполняя трудную работу. Глава ДНР также принес соболезнования коллегам и семье депутата.

В конце сентября РИА ФАН сообщало о гибели экс-депутата Рады Алексея Журавко в результате ракетного удара ВСУ по зданию гостиницы в Херсоне.