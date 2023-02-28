Спецоперация 28 февраля 2023, 23:17 Взятие Артемовска ознаменует переход под контроль России всего Донбасса — СМИ Bloomberg: Донбасс освободят, если Россия получит контроль над Артемовском РИА «Новости»

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Переход Артемовска под контроль российской армии станет шагом к тому, что страна возьмет всю территорию Донбасса. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Обозреватели считают, что пристальное внимание к населенному пункту ввело в заблуждение военных экспертов и министерства обороны многих стран, так как Артемовск якобы не считается стратегическим логистическим хабом. Однако населенный пункт стал «символически важным городом», подчеркнули в материале.

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«Взятие Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.) станет шагом к тому, что Россия возьмет всю область Донбасса Украины, которую президент Владимир Путин объявил частью России», — подчеркнули обозреватели.

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Представители киевского режима уже дают сигналы, что скоро осажденный город будет невозможно защищать, так как российские подразделения заняли эту территорию.

Артемовск находится на подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Населенный пункт является важным транспортным узлом для снабжения группировки войск ВСУ в Донбассе.

Основатель Space X, американский бизнесмен Илон Маск показал карту, судя по которой территории к северу, востоку и югу от Артемовска находятся под контролем российских подразделений. Он подчеркнул, что город почти окружен.