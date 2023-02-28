Мир 28 февраля 2023, 22:39 Маск заявил о почти полном окружении Артемовска Илон Маск изучил карту боевых действий и заявил об окружении Артемовска YouTube

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Основатель Space X Илон Маск сообщил о почти полном окружении Артемовска российскими войсками. Американский бизнесмен написал об этом на своей странице в Twitter.

«Почти окружен», — коротко написал предприниматель.

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Он выложил карту, на которой видно, что российские силы держат под контролем территории к северу, востоку и югу от Артемовска.

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Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ситуация на Артемовском направлении остается «постоянно сложной». О сложности положения войск под городом сообщила и замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, для ВСУ складывается тяжелая ситуация на всех направлениях, но самым проблемным является Артемовское. Маляр добавила, что именно там российские войска активно наращивают тактику «истощения и тотального разрушения».

Также в районе Артемовска были замечены немецкие танки Leopard, который стали обычной целью для российских артиллеристов. Как сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин, из появления западных танков на поле боя не является сенсацией.