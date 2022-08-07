Минобороны показало видео с трофейными ПТРК Javelin и Carl Gustaf и пулеметами

Ручные противотанковые гранатометы, ПТРК Javelin и Carl Gustaf, станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского производства захватили российские военные на брошенных позициях ВСУ на изюмском направлении. Видео с трофеями опубликовало Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в основном среди трофеев оружие производства Великобритании, США, Польши, Швеции.

Один из военнослужащих разведывательного подразделения рассказал об обстоятельствах захвата трофейного пулемета. По его словам, во время разведывательных действий он вместе с сослуживцем проводил разведку небольшого квадрата лесополосы и во время исследования местности они захватили этот трофей.

«Это пулемет, который ставится на танки, калибр 12,7 миллиметра. Он был направлен на наши позиции. Нашли данный пулемет на окраине опушки. Он был полностью снаряжен — три полных короба бронебойных патронов. На одной из коробок были нарисованы череп и свастика», — заключил он.