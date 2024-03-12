Спецоперация 12 марта 2024, 20:19 Высокопоставленных офицеров ВСУ уничтожили в Красногоровке Гагин: российские военные уничтожили в Красногоровке командный пункт ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины в Красногоровке на территории ДНР. В момент удара там находились высокопоставленные украинские офицеры. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина.

По его словам, в районе Красногоровки идут серьезные бои, авиация и артиллерия наносят удары по целям, полученным при помощи разведки. Накануне российские военные атаковали укрепрайоны противника.

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«В числе целей оказался командный пункт, где на тот момент находились высокопоставленные украинские офицеры, принимающие участие в боевых действиях на этом участке фронта», — рассказал собеседник агентства.

В начале марта военнослужащий ВСУ записал прощальное видео из Красногоровки. Боец пожаловался на сильное давление российской армии. По его словам, помощи украинские военные дождаться не могут: командование не эвакуирует убитых и даже многих раненых.