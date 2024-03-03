Спецоперация 03 марта 2024, 22:28 «Скоро нам хана». Солдат ВСУ записал прощальное видео во время штурма ВС РФ в Красногоровке Солдат ВСУ записал прощальное видео во время штурма ВС РФ РИА «Новости»

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Военнослужащий Вооруженных сил Украины записал прощальное видео во время штурма российской армии в Красногоровке. Запись появилась в Telegram-канале «Военное дело».

Автор видео пожаловался на сильное давление российской армии. По его словам, российские бойцы постоянно теснят ВСУ. За вчерашний день украинские военные потеряли очередной опорный пункт.

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«Убитых не забрали, раненных тоже не всех. Ничего нет, еды, махорки и… даже хваленых „азовцев“*. Их тут тоже нет… Помощи вообще никакой нет. Походу скоро нам хана», — сделал вывод украинский военнослужащий.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ потеряли более 2,8 тысячи бойцов только на Донецком направлении. Потери в технике составили семь танков, 16 боевых бронемашин, 24 орудия полевой артиллерии и 49 автомобилей. За неделю подразделения Южной группировки ВС РФ отразили 18 контратак противника в районах Берестового, Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки.

* Запрещенная в России террористическая организация.