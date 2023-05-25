Спецоперация 25 мая 2023, 02:23 «Выполняет задачу по ловле мышей». Котенок Гоша стал талисманом десантников в зоне СВО МО РФ: рыжий котенок Гоша поддерживает тульских десантников в зоне СВО

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Пушистый рыжий котенок по кличке Гоша поддерживает на боевом посту тульских десантников зоне СВО. Он радует своим присутствием солдат, а еще выполняет «боевую» задачу по поиску и ловле мышей, сообщило Минобороны России.

«В полевом быту никуда без пушистых помощников. Несмотря на юный возраст, котенок по кличке Гоша уже выполняет задачу по поиску и ловле мышей. В часы затишья он радует своим присутствием солдат ВДВ и поднимает бойцам настроение», — сказано в сообщении ведомства.

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Как рассказал один из бойцов, хвостатого привезло командование для поднятия боевого духа солдат.

Как отметили в министерстве, тульские десантники сейчас находятся на напряженном участке передовой. Они ведут постоянное наблюдение за важным участком боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что в Челябинске российский боец инженерных войск Яков ищет хозяев потомству спасенной в зоне СВО кошки. Она стала талисманом солдат, так как чуяла опасность прилетов.