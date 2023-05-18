Общество 18 мая 2023, 05:17 «Символично вышло». Челябинец спас в зоне СВО кошку и теперь ищет хозяев для ее котят Shot: участник СВО ищет хозяев для потомства спасенной на фронте кошки-талисмана Freepik

Читать 360tv в

В Челябинске российский боец инженерных войск Яков ищет хозяев потомству спасенной в зоне СВО кошки. Она стала талисманом солдат, так как чуяла опасность прилетов. Историю спасения хвостатой Яков рассказал Telegram-каналу Shot.

Боец рассказал, что кошка, которую солдаты назвали просто Кошка, жила рядом с их расположением. Ее все подкармливали. Потом она постепенно перебралась жить к ним в помещение. У солдат была примета, что если позвать Кошку, и она спокойно придет и ляжет — значит все хорошо, можно спать.

Реклама

Через какое-то время бойцы заметили, что их талисман начал толстеть, а в один момент на свет появились четыре котенка. Свое «гнездо» Кошка устроила в книгах.

«Русские сказки и украинские сказки — символично получилось», — поделился Яков.

В родной Челябинск мужчина провез кошачье семейство практически контрабандой, так как в вагоне провоз животных запрещен. Посадил всю семью в портфель и доставил домой. Теперь ищет хозяев потомству спасенной кошки. Саму Кошку оставит с бабушкой, чтоб она дождалась его с победой.