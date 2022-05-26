Выдохлись: ВСУ теряют технику и боевой дух

В ближайшее время в ходе спецоперации произойдут серьезные изменения, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Прорыв фронта будет продолжаться по всем направлениям, в то время как у ВСУ не осталось ни морального духа, ни технических возможностей для контратаки. Далее — прямая речь собеседника «360».

ВСУ выдохлись

В районе Изюма произошел прорыв, войска противника пытаются стабилизировать, выравнивать фронт, но у них ничего не получается. Они пытались нарастить силы до двух батальонно-тактических групп. Их разгромила наша артиллерия Военно-космических сил.

На сегодняшний день у ВСУ нет свободных ресурсов, которые бы они могли бросить на линию фронта, чтобы контратаковать или хотя бы стабилизировать фронт. Все! Они выдохлись

Территориальные батальоны, территориальные бригады, которые они формируют, небоеспособны по двум причинам.

Первая причина — это низкий моральный дух. Вы представляете мужика 40-45 лет, у него двое детей, жена, работа, и вдруг ему говорят: «Иди воевать и умри». А он говорит: «Для кого я должен умирать?» Из-за низкой мотивации они просто разбегаются при первом боестолкновении.

Второе — они не укомплектованы. У них нет тяжелого вооружения, тяжелой техники. Это миф, что США прут им танки и самолеты. Это не больше, чем миф. Да, какие-то средства вооруженной борьбы до них доходят — это Javelin, ПТРК NLAW, ПЗРК Stinger.

Но этого мало. А та техника, которая у них была к началу боевых действий, или сломалась, или мы ее просто уничтожили.

Так что для ВСУ сейчас ситуация критическая. И я ожидаю, как военный эксперт, что в ближайшие двое-трое суток будет прорыв фронта на всем направлении, особенно в донецком укрепленном районе.

По всем направлениям идет движение войск. На изюмском направлении ВСУ осознали, что попадают в окружение, начали отходить, а остановиться уже не могут. Это уже не отход, это бегство.

Источник фото: телеканал «360»

Зеленский боится стать политическим трупом

Самый лучший вариант был бы сесть за стол переговоров, решить вопрос с нейтральным статусом Украины, демилитаризацией и денацификацией вплоть до Львова. Но украинские власти не пойдут на это. Для них смерти подобно, потому что они сразу станут политическими трупами. Я имею в виду Зеленского и команду.

Источник фото: официальный сайт президента Украины

Во-вторых, вот этот нацбатальон «Азов»* (запрещен в России), который мы разгромили в Мариуполе. Это еще не окончательная победа. «Азов»*, как раковая опухоль, распространился по всей Украине, националистические формирования «Азова»* есть в Харькове, есть в Николаеве, Одессе. Их фюрер Билецкий, если не ошибаюсь, сидит в Киеве. И он представляет огромную опасность для Зеленского и команды.

Ведь эти батальоны боеспособны, они умеют стрелять. Они могут прийти в Киев и свернуть шею Зеленскому за своих братьев, которых — они так называют — он предал в Мариуполе

Ситуация накаляется и в военном отношении, и в политическом, и в экономическом. Я смотрю на западные страны: в частности, Германия уже начинает включать мозги — а туда ли мы передаем вооружение. Немцы стопорят поставки танков «Леопард» и «Леопард-2». Сейчас идет какое-то прозрение в Европе.

Нужно выходить к морским портам

Я не знаю планов нашего Генштаба, но с точки зрения военной логики было бы необходимо занять Николаев и Одессу. Отрезать ВСУ полностью от моря, пробить коридоры в Крым, чтобы соединиться с Приднестровьем, чтобы иметь возможность помочь нашим миротворцам.

Выход в порты Николаева и Одессы прекращает попытки НАТО каким-то образом пытаться влиять на ситуацию в Черном море. Вот эта мадам, глава МИД Великобритании, недавно заявила, что британский флот может сопровождать украинские баржи с зерном. А не ошиблась ли она морем? Напомню, что британцы там последний раз были в Крымскую войну. Закончилось все для них бесславно.

Источник фото: РИА «Новости»

Минобороны сообщило сегодня об уничтожении двух украинских реактивных беспилотников Ту-143 «Рейс». Это разведывательный самолет-беспилотник времен Советского Союза. Там уже настолько старая аналоговая аппаратура, что ВСУ его используют, как камикадзе. Набивают тротилом, гексогеном, чтобы использовать как управляемую бомбу.

Я не думаю, что у них закончились современные беспилотники, они просто хотят нанести максимальный урон ДНР и ЛНР, коммуникациям, инфраструктуре. А Bayraktar TB2 они берегут и пытаются израсходовать советские запасы техники, которые для них не представляют ценности.

Перед нами страшная Украина

Арестович уже несколько раз проговаривался, что им и Донбасс не нужен. Украинские власти понимают, что эти люди к ним уже не вернутся. Ненависть достигла такого апогея, что этих бандитов (сдавшихся в плен националистов) из Мариуполя увозили в бронированных автомобилях, чтобы их не растерзали гражданские.

Я не могу представить, чтобы эти земли по каким-то договорам вдруг вернулись к Украине, что Байден проснется и что-то скажет или Борис Джонсон. Нет. Ну как эти люди могут вернуться на Украину? Они потеряны для Украины навсегда.

Та Украина, которую мы так любили за ее песни, за ее колорит, она ушла безвозвратно. Перед нами страшная Украина, Украина нацистская бандеровская. Нам нужно будет приложить максимум усилий, чтобы сделать ее хотя бы спокойной и мирной.

Источник фото: РИА «Новости»

Участники нацбатальонов будут, как крысы, прятаться. Они боятся выходить на свет, потому что они представляют, что с ними будет, они не верят, что к ним будут относиться цивилизованно, потому что они сами творили беззаконие.

Представьте, человек, который убивал, насиловал, грабил, ему говорят: «Ну хорошо, сдайся в плен, мы будем к тебе относиться нормально». Он никогда не поверит, он будет думать, что к нему будут так же относиться, как он сам относился к пленным, к людям, которые не могли себя защитить. Они боятся, поэтому прячутся, как крысы. Я думаю, что их еще долго будут там отлавливать по подземельям. Мы еще увидим их переодетыми в другую форму. Это будет еще продолжаться достаточно долго.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.