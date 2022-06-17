Введение визового режима для россиян ударит по украинцам

От введения визового режима с Россией, о котором сегодня заявили власти Украины, пострадают сами украинцы. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, спецпредставитель по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин..

По словам депутата, Украина стремится обрубить все связи с Россией, при этом ей «наплевать, кто пострадает». Слова Затулина привело РИА «Новости».

«И это началось не 24 февраля, а гораздо раньше. Чем хуже, тем лучше — такая логика», — добавил Затулин.

Он заметил, что, по логике властей Украины, ее жители, которые едут в Россию на заработки, являются врагами.

«Пострадают и те, кто едет в Россию на работу. Это делается, чтобы они сюда не ехали, не работали, здесь не находились», — заметил парламентарий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении визового режиме с Россией с 1 июля. Кабмину предстоит принять решение о расторжении соглашения правительств двух стран о безвизовых поездках граждан и применении некоторых международных договоров.