Визовый режим для россиян начнет действовать на Украине с 1 июля
Президент Зеленский: визовый режим для россиян начнет действовать на Украине с 1 июля
Украина с 1 июля введет визовый режим для граждан России. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский. Об этом написало РИА «Новости».
UPD: украинский кабмин официально одобрил введение визового режима с РФ.
«Согласно запланированному решению кабинета министров, с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ», — украинский лидер в Telegram.
Этот вопрос правительство Украины рассмотрело 17 июня. В частности, речь шла о прекращении действия российско-украинского соглашения о безвизовых поездках.
Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для россиян еще в прошедшем мае.
Накануне президент Украины встретился с лидерами Италии, Франции, Германии — Марио Драги, Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Итальянские СМИ назвали целью приезда западных политиков — убедить Зеленского возобновить переговоры с РФ.