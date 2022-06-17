Визовый режим для россиян начнет действовать на Украине с 1 июля

Украина с 1 июля введет визовый режим для граждан России. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский. Об этом написало РИА «Новости».

UPD: украинский кабмин официально одобрил введение визового режима с РФ.

«Согласно запланированному решению кабинета министров, с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ», — украинский лидер в Telegram.

Этот вопрос правительство Украины рассмотрело 17 июня. В частности, речь шла о прекращении действия российско-украинского соглашения о безвизовых поездках.

Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для россиян еще в прошедшем мае.

Накануне президент Украины встретился с лидерами Италии, Франции, Германии — Марио Драги, Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Итальянские СМИ назвали целью приезда западных политиков — убедить Зеленского возобновить переговоры с РФ.