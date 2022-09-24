Второй день референдума начался в ДНР | 360°

Спецоперация 24 сентября 2022, 11:33 Поделиться Telegram

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Viber Второй день референдума начался в ДНР Глава ЦИК ДНР Высоцкий: явки на референдумы поднимутся сегодня и в следующие дни РИА «Новости»

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Второй день референдума по вопросу вхождения бывших территорий Украины в состав Российской Федерации начался в Донецкой Народной Республике, он проходит в штатном режиме. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий, передал ТАСС.

«Все участки открылись в штатном режиме в восемь часов утра, все мобильные выездные группы поехали», — сказал он.

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Ряд сотрудников избиркомов в первый день референдума в ДНР попадали в места, где происходили обстрелы от ВСУ, но никто из них не пострадал.

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Ранее сообщалось, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проголосовал на референдуме о вхождении ДНР в состав Российской Федерации. Он также обратился к землякам с напутственной речью и заявил, что проведение референдума является исторической вехой.

В Московской области будут работать 11 участков для голосования в рамках референдума о присоединении новых территорий к России. Свой участок для голосования можно узнать по телефону 8-800-550-97-44.

Референдум продлится до 27 сентября. Избирательные участки открылись 22 сентября. В детсадах, школах и колледжах ради безопасности объявили выходной.

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