Второй день референдума начался в ДНР | 360°

Все новости

Мир

24 сентября 2022, 20:23

Вандалы в Киеве разрисовали памятник Пушкину оскорбительными надписями о русских

Общество

24 сентября 2022, 20:16

Путин подпишет указ об отсрочке для студентов некоторых форм обучения

Реклама

Эксклюзив

24 сентября 2022, 20:06

«Ждали этого восемь лет». Жительница Донецка рассказала об ожиданиях от воссоединения с Россией

Мир

24 сентября 2022, 19:51

Военный с позывным Горец поддержал референдумы о присоединении к России

Спорт

24 сентября 2022, 19:47

Сборная России по футболу одержала первую победу с ноября прошлого года

Армия

24 сентября 2022, 19:32

«Пришло время». Житель Белгорода рассказал, почему пришел в военкомат

Подмосковье

24 сентября 2022, 19:31

Инфекционный корпус больницы отремонтируют в Луховицах

Эксклюзив

24 сентября 2022, 19:13

«На Украине была не жизнь». Голосующие из Мариуполя рассказали, почему референдум был необходим

Мир

24 сентября 2022, 19:06

Украину раскритиковали за призыв к ядерному удару по России

Спецоперация

24 сентября 2022, 11:33

Второй день референдума начался в ДНР

Глава ЦИК ДНР Высоцкий: явки на референдумы поднимутся сегодня и в следующие дни

Читать 360tv в

Второй день референдума по вопросу вхождения бывших территорий Украины в состав Российской Федерации начался в Донецкой Народной Республике, он проходит в штатном режиме. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий, передал ТАСС.

«Все участки открылись в штатном режиме в восемь часов утра, все мобильные выездные группы поехали», — сказал он.

Реклама

Ряд сотрудников избиркомов в первый день референдума в ДНР попадали в места, где происходили обстрелы от ВСУ, но никто из них не пострадал.

Реклама

Ранее сообщалось, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проголосовал на референдуме о вхождении ДНР в состав Российской Федерации. Он также обратился к землякам с напутственной речью и заявил, что проведение референдума является исторической вехой.

В Московской области будут работать 11 участков для голосования в рамках референдума о присоединении новых территорий к России. Свой участок для голосования можно узнать по телефону 8-800-550-97-44.

Референдум продлится до 27 сентября. Избирательные участки открылись 22 сентября. В детсадах, школах и колледжах ради безопасности объявили выходной.

ДНР

Признание ДНР и ЛНР

Референдум в ДНР 2022

Референдумы о присоединении к России

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама