Спецоперация 21 ноября 2022, 12:46 ВСУ закрыли выезд из Запорожья для мирных жителей Рогов: ВСУ запретили жителями Запорожья покидать город для использования в живом щите РИА «Новости»

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Украинские боевики не дают жителям Запорожья уехать из города, чтобы использовать их в качестве живой защиты для военных объектов. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что украинские боевики и иностранные наемники получили приказ от властей Киева не выпускать людей из города. Для этого используют любые предлоги и прямые запреты.

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«У них тактика „слоеного пирога“, чтобы боевики Зеленского жили в окружении мирных людей, чтобы военные склады находились в окружении мирных объектов», — рассказал Рогов.

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Общественник добавил, что ВСУ своим поведением нарушили собственные законы, так как не дают возможности уехать из Запорожья студентам, инвалидам и многодетным семьям, которые имеют на это полное право.

Возможность проезда мирные жители могут «купить» у боевиков. Размер взятки составляет от 2,5 до восьми тысяч долларов с человека. Многодетная семья за право покинуть город должна выложить 15 тысяч долларов и больше. Но даже эту возможность начали пресекать. Сотрудники украинских спецслужб стали задерживать тех, кто продал людям право на выезд из Запорожья.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запорожской области грозит голод, так как украинские боевики в качестве основных целей выбрали сельскохозяйственные объекты региона. По его подсчетам, уничтожены тысячи голов скота, а также большое количество зернохранилищ.