Спецоперация 17 ноября 2022, 05:59 ВСУ захотели спровоцировать голод в Запорожской области Рогов: ВСУ обстреливают сельхозобъекты Запорожской области, чтобы спровоцировать голод РИА «Новости»

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Украинские военные целенаправленно бьют по сельскохозяйственным объектам Запорожской области последние пять месяцев. Так они пытаются спровоцировать голод и заставить население эвакуироваться, заявил ТАСС глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Это происходит не на протяжении одного дня, а в течение четырех-пяти месяцев, что подтверждает, что это целенаправленная политика сгона населения с территории. Это чистый геноцид», — сказал Рогов.

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По его словам, ВСУ уничтожили тысячи голов скота. Ситуация с животноводством особенно острая в районах, которые находятся недалеко от линии соприкосновения. Украинские бойцы используют РЗСО HIMARS американского производства при атаках на коровники, зернохранилища, другую инфраструктуру.

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Рогов напомнил, что прямым попаданием ракет был уничтожен Пологовский маслоэкстракционный завод. Запорожская область ориентирована на сельское хозяйство, но в нынешних условиях его сложно развивать.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» заявил, что ВСУ готовят наступление на регион до конца года.